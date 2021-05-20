據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存增加130萬桶，加上伊朗5月石油出口量，因受中國需求放緩而出現下降，令盤中油價延續昨日跌勢；周四(5/20)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.07美元，報每桶63.29美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報每桶66.60美元。(商品行情網)

(時報資訊)