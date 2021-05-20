《國際油價》原油亞洲電子盤持續走低 11:092021/05/20 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存增加130萬桶，加上伊朗5月石油出口量，因受中國需求放緩而出現下降，令盤中油價延續昨日跌勢；周四(5/20)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.07美元，報每桶63.29美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報每桶66.60美元。(商品行情網) 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《國際產業》Fisker：不打算投資比特幣，也無意接受比特幣付款 12:002021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 財經熱門新聞 馬斯克搞爛 比特幣慘崩50％ 英媒1句痛批 - 財經 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 和平醫院再傳確診 台股瞬間殺破萬六 - 要聞 - 工商 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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