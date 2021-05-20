因台灣新冠肺炎疫情持續升溫，圖為台北市萬華區的民眾在篩檢站外排隊，並依照護理人員指示依序入場接受篩檢。（資料照）

台灣本土疫情多點爆發，全國進入第三級警戒，截至19日止已有破千例本土個案。《德國之聲中文網》19日專訪專家直言，台灣過去一年在防疫上的成功，在許多方面，可能使台灣「大意失荊州」，「不幸的是，台灣似乎變成自己成功的受害者」。

據《德國之聲中文網》19日專訪美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任、教授紀駿輝，並以「台灣疫情再起的關鍵因素」為題的報導指出，紀駿輝說，去年曾敦促台灣的同僚加緊努力開發國內疫苗，並盡力獲得國際疫苗，「不幸的是，台灣似乎變成了自己成功的受害者」

文中，紀駿輝進一步分析，由於台灣(防疫)如此成功，大多數政府官員和民眾都沒有意識到接種疫苗的急迫性，台灣在前半段透過非常強大的防禦達到非常好的防疫效果，「但為了贏得比賽，台灣現在必須在下半場發動進攻，而方法就是接種疫苗」。

至於台灣本土大爆發，台灣面臨疫苗數不夠，由COVAX分配的41萬400劑AZ疫苗已於19日抵台，中央流行疫情指揮中心表示，預計1周內完成封緘檢驗，優先讓第一線醫護與抗疫人員施打。另外，衛福部食藥署19日晚間證實，莫德納藥廠已同步送來200劑檢驗試劑，讓台灣預做封緘檢驗準備。

(中時新聞網)