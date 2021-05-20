澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）20日透露，運往中國的鮮食葡萄中有約20％在清關時遭延誤，澳方正調查遭延誤的原因。

特漢接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說，正努力找出葡萄出口延誤的原因。當局一直與業內人士就他們的所見所聞進行討論，也與中國官員就此事進行交談。

被問及鮮食葡萄是否成為中澳貿易爭端的又一個打擊目標時，特漢表示不想妄下結論，現正努力解決問題，並繼續評估事件。澳方希望查明原因，這也是澳洲官員與中國官員探討這問題的原因。

中澳雙邊關係已降至數十年低點，在莫里森帶頭要求對新冠病毒源頭展開全球調查後，中國近幾個月限制進口澳洲產品，比如大麥、葡萄酒和牛肉。

澳洲總理莫里森19日指出，儘管中國批評澳洲，但澳洲與中國熱絡的貿易往來，是兩國關係持續發展的證明。「雙邊關係依然存在，光是看貿易，雙邊貿易額從未這麼高。這是一個證據。說到底，這種關係仍有很大的價值。」

中國是澳洲的最大貿易夥伴。截至3月的12個月裡，澳洲向中國出口價值1,490億澳元（1,160億美元）的商品，較之前一年下降0.6％。然而澳洲對中國出口一直受到強勁鐵礦砂價格的支撐。鐵礦砂是澳洲對中出口最大的單一商品。

(工商 )