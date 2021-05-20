抖音母企字節跳動聯合創辦人張一鳴將卸任CEO，由另一聯合創辦人梁汝波接任。這是字節跳動2012年成立以來，最大高層變動。張一鳴20日發內部信指出，將會在今年底卸任，未來將專注於長遠策略、企業文化及社會責任。張一鳴及梁汝波將會在未來6個月並肩工作，以確保交接平穩。

路透報導，張一鳴在內部信指出，在經過幾個月的審議後，他得出的結論是，如果他卸任CEO，將對字節跳動的長期計劃產生更大的影響。他指出，其缺乏一些成為理想管理人員的技能，自己對分析組織和市場原則，以及利用這些理論來進一步減少管理工作更感興趣，而不是實際管理員工。

他補充指，「同樣地，我也不是很社交，更喜歡單身活動，例如上網，閱讀，聽音樂和考慮可能發生的事情」。因此決定放下公司日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項，計劃相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以十年為期，為公司創造更多可能。

(工商 )