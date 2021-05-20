永豐銀行北台中分行有行員確診，19日經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，永豐金控稍早表示，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並安排最適有效人力進駐，以維持業務正常，落實營運不中斷，做到「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。

永豐金控表示，永豐銀行北台中分行一位員工因在14日曾經北上與新北市中和區家人聚餐，16日家人因為身體不適，經羅列篩檢後確診，該名員工已依照政府規定進行相關處理措施。經查該名員工自17號起即未進入分行，目前已透過系統調查回溯之前一周內可能與該員工接觸的客戶，並轉請主管機關協助進行必要的防疫作為。

永豐金控防疫通報中心也立即啟動相關防疫應變措施，包括持續給予確診同仁最大的協助、請該分行所有同仁接受採檢，並居家自主健康管理， 該分行也會調集其他分行同仁支援，確保客戶服務不受影響。

永豐金控與集團各公司自5月17日起，已啟動營運不中斷共五大防疫措施，面對疫情的嚴峻及員工確診，將嚴格要求員工加強落實，五大防疫措施包括：一、居家上班。二、重要維運單位異地備援。三、彈性分流上班。四、跨大樓間禁止移動。五、關閉餐廳及交誼廳等聚會場所。同時，各項會議全面改為線上化並減少非必 要非法定會議；重要法定會議則刪減非必要議程、減少不必要出席或列席人員，並全面遵守社交距離。

永豐金控表示，面對新冠肺炎疫情步步進逼，疫情指揮中心提升全國防疫警戒至第三級，永豐銀行第一階段至5月28日前，啟動居家上班機制，未來將視疫情發展，逐步提升至3,000人，疫情熱區則以最小人力維運，同仁若與確診者接觸，或有疑慮，將全額補貼協助同仁採檢，以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。

(中時 )