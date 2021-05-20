新莊戶政所送新人的金銀對杯（新莊戶政所提供／戴上容新北傳真）

在淡水戶政登記夫妻的跨國戀人程子豪、 門脇清美 （淡水戶政所提供／戴上容新北傳真）

今天是520，諧音「我愛你」的日子吸引許多戀人登記為夫妻，新北市林口、新莊、三重、淡水戶政事務所預約結婚時段都滿額，各地也出現許多對新人現場候位等待登記，其中淡水出現同婚結婚新人，令戶政所員工直呼「疫情下的戀情令人刻骨銘心！」。

淡水戶政所表示，所內精心布置了全新的結婚拍照主題專區，另外特別設置同婚登記的新人彩虹版「天使見證的愛情」象徵天使帶著多元的愛情降臨。淡水戶政事務所則表示，今天有19隊預約登記，臨櫃登記有8對，截至上午10時已完成16對結婚登記。

在淡水戶政所登記的劉小姐、林小姐是護專同學，兩人學生時期曾經短暫交往後分開，劉小姐多年後透過臉不斷的搜尋林小姐消息，直到某天終於看到對方在共同友人的好友名單中，兩人久別重逢。

劉小姐將多年埋藏的心意向林小姐傾訴，深切的感動對方，經過7年的愛情長跑，經歷長輩辭世，面對生命的短暫，決定攜手讓彼此的愛情留下永恆的回憶，兩人也想告訴正在同婚路上努力的新人朋友：「別在意別人的眼光，因為人生是為自己活的，勇敢作自己，真愛無敵」。

淡水戶政事務所主任陳文表示，淡水戶政推出「醬伴幸福」結婚登記送好禮活動，凡預約、指定5月20日結婚生效或於520當天辦理結婚登記的新人朋友，將獲得客製化婚禮小物「醬伴幸福甘醇一輩子松露醬油」。

新莊戶政事務所主任張德安說，今年碰上疫情嚴峻時刻，全國升三級警戒，為了避免人與人的接觸，新人多採登記制，新莊戶政今天預約登記有23對，零星幾對現場候位登記，目前為止有12對登記，戶政所送出金銀對杯祝新人們百年好合。

林口戶政所主任陳冬玲表示，林口戶政務務所上午10時前已有4對佳偶登記成功，登記時段從上午9至下午4點時段全部額滿，共有14對預約登記，新人也都有依約準時報到登記。戶政所今年因疫情關係，不送新人禮物，避免人流。

(中時 )