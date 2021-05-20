日前彰化溪湖有民眾檢舉某按摩館拉下鐵門偷偷營業，警方到場逮到4名客人在包廂吃飯飲酒，涉嫌違反防疫相關規定，函報縣政府裁處。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

店家還幫客人辯解，表示４名男子為友人，停業時間三五好友一起吃飯，但拉下鐵門的行徑顯示店家心虛，況且室內群聚規定也不得超過５人，警方強力執法，全程錄音錄影蒐證，函報彰化縣政府裁處。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化疫情嚴峻，特別是溪湖鎮本土水果盤商病毒傳播力強勁，中央流行疫情指揮中心已公布全國休閒娛樂場所全面關閉，宮廟與夜市進香活動停止，但仍有民眾想挑戰警方執法，日前彰化溪湖有民眾檢舉某按摩館拉下鐵門偷偷營業，警方到場逮到4名客人在包廂吃飯飲酒，涉嫌違反防疫相關規定，函報縣政府裁處。

「真的欠抓」最近因疫情關係國內休閒娛樂場所全面關閉，現在進到夜晚馬路上特別安靜，17日晚間民眾開車在寂靜的馬路上，經過該按摩館時發現燈火通明，又剛好看到店家偷開鐵門讓客人進去，嚴重違反相關防疫規定，看不下去直接打電話報警。

溪湖警分局表示，17日晚間7點接獲民眾檢舉，轄區內某按摩館拉下鐵門營業，隨即派員前往稽查，發現該店招牌維持運作，但鐵門緊閉，敲門經負責人同意查察，發現店內包廂內有4名客人在吃飯飲酒，涉嫌違反相關防疫規定。

警方說，店家還幫客人辯解，表示4名男子為友人，停業時間三五好友一起吃飯，但拉下鐵門的行徑顯示店家心虛，況且室內群聚規定也不得超過５人，警方強力執法，全程錄音錄影蒐證，函報彰化縣政府裁處。

溪湖分局長楊志傑表示，針對轄內列管63家應停業休閒娛樂場所，警方每日派員稽查，加強稽查執法力道，閉眼業者化明為暗，切勿挑戰警方公權力，也呼籲業者業勿心存僥倖以身試法，避免造成防疫破口，危害縣民。

(中時 )