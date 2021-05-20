全國疫情進入三級警戒，高中以下學校全面停課，許多勞工家長必須請「防疫照顧假」在家照顧年幼子女，由於沒有強制給薪，導致勞工生計出問題，跨黨派立委賴香伶、張其祿、楊瓊瓔、劉建國21人提案，主張發放防疫照顧假津貼，依勞保全體被保險人投保平均薪資6成按日計，預估每天可領683元。賴香伶表示，紓困條例將協商修法，期望納入協商在本會期修法通過。

依據現行勞動部規定，防疫照顧假雇主「可不給薪」，導致許多勞工家長為照顧子女而放無薪假。如今疫情嚴峻，全國各級學校停班停課，賴香伶認為政府有補貼防疫照顧假津貼的必要性，提案連署獲得跨黨派21位立委連署，該草案今天上午送入立法院議事處，盼下周立法院會能盡速處理提案；同時，行政院應盡速提出對案，以利審議，避免勞工因防疫照顧子女導致經濟陷入困境。

賴香伶近日接獲多位勞工陳情，指疫情進入三級警戒後，部分企業主管不願讓勞工請防疫照顧假，口頭要求勞工於5月28日前不到班應改請特休假，導致勞工權益受損，賴香伶認為，此事凸顯防疫照顧假有明確立法之必要，並應由政府發放津貼給勞工，方能減少類似情況發生。

根據賴香伶等人提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，新增第3條之1、3之2、3之3條，對於「有12歲以下或國小6年級以下兒童照顧需求」並請防疫者照顧假，且沒有領取工薪或俸給者，可領取津貼，津貼數額依照前一年度全體就業保險被保險人投保薪資六成計算，估計每日可領取津貼約683元。

賴香伶說，本周全國進入三級防疫警戒後，估計全國0至12歲兒童253萬人必須居家防疫約兩周，以每位家長照顧一個孩童計算，請領金額最多約250億元，由於部分家長無須請防疫照顧假，估計經費約100餘億元，相較行政院追加特別預算2100億元，數額不算多，卻可照顧全國的經濟弱勢者，希望朝野儘速修法、發放防疫照顧假津貼，紓解基層勞工經濟困境。

(中時 )