110學年統一入學測驗成績單今天寄發，參加集體學校報名者，其成績單郵寄至學校轉發考生；個別網路報名者，其成績單郵寄至考生通信地址。同時，二技申請入學也從今天起開放網路報名，有27校提供4492個招生名額。

技專校院入學測驗中心表示，今年統一入學測驗成績，今天下午3時至8月27日開放網路查分服務(https：／／www.tcte.edu.tw)。考生遲至5月24日仍未收到成績單，務必在5月24日起至5月26日止（上午9時至下午5時），電洽（05）5379000轉300、600查詢並申請補發。

測驗中心網站也公佈各科原始成績之「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、「標準差」，四技二專成績單除「原始分數」外，並增列「原始級分」以提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。

今年二技申請入學招生也從今天起開放網路報名作業，各校開放報名日期不同，考生應依據各校規定期限上網報名。考生可透過網路平台獲取各校招生訊息，並可於網路平台報名、取得繳費帳號後，繳交報名費，免去考生須分別查詢各校招生資訊及個別繳費的繁瑣程序。

技專校院招生委員會聯合會，今年二技申請入學招生，日間部及進修部計27校、94個校系提供4098個一般生招生名額、特種生394名，共計4492名。考生須完成註冊帳號、上網登錄基本資料、選報校系、繳交報名費及列印並繳寄報名資料等步驟，方完成報名程序。

各招生校系是否採計二技統一入學測驗成績作為成績採計項目或訂為招生門檻條件，是否辦理筆試、面試、術科測驗或書面資料審查等其他考試項目，以及考生總成績之計分方式等招生規定皆由各校自訂於招生簡章中。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒考生，今年二技申請入學招生計有高科大、台中科大、台北商業大學等3校，報名及書審資料改採至該校指定系統上傳方式繳交，其餘招生學校援例採郵寄繳交，請考生特別留意。

(中時 )