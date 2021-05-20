民進黨立委羅致政、新北市議員張志豪質疑北市早在去年3月就已設好230間房的安心檢疫所，新北市卻直到今年5月才向中央申請補助籌設一所183間房的集中檢疫所，超前部署變「落後部署」；對此新北市府駁斥，新北目前已經有3個集中檢疫所，集中檢疫所依照中央與地方分工，是由中央找場地、地方協助支援。

羅致政臉書發文指出，中央去年至今已在全台設立39所集中檢疫所，總計4500間，若疫情擴大可以利用集中檢疫所做相關規劃，台北市政府去年3月就用北市自己的經費，設置一所230間的「台北市安心檢疫所」，但新北市政府去年一整年毫無作為，直到今年5月才向中央政府申請補助籌設一所183間房的新北市集中檢疫所，「為什麼中央能、台北能，新北不能？」

張志豪則批，中央本周還將擴增到5100間，反觀新北卻一間都沒有，錢還在向中央要補助。今天早上開始就有「全國防疫會議」，建議侯市長若新北有困難，可以立刻請衛生局長隨時向中央提出。

新北市政府副秘書長張其強說明，新北市對於防疫的立場，一直都是「中央地方一條心，區域聯防， 相互支援」，所謂「集中檢疫所」是由中央找尋場地，地方協助支援，並且提供專責醫院，處理緊急狀況的醫療需求，目前在新北就有3個集中檢疫所，「絕非部分人士口中的沒有」。

張其強說，像是去年武漢包機返台，就是由機場直接送到位於新北市的「集中檢疫所」隔離，新北警方和醫護人員，也立刻緊急待命。

張其強指出，依照「集中檢疫所相關規定」，收置對象包括「經地方政府協調後容無隔離者」，這就是中央地方合作的精神，集中檢疫所絕非收置特定縣市，或是所謂在地縣市的民眾，這完全曲解、甚至扭曲了集中檢疫所的精神。

張其強指出，新北市向來依照「分艙分流」的原則，居家檢疫者送「防疫旅館」，居家隔離送「集中檢疫所」，如今集中檢疫所進一步將轉作收治「輕症及無症狀者」，新北市會繼續秉持「中央地方一條心」的原則，依循指導，相互合作，「集中檢疫所就是如同像口罩一樣的防疫物資，必須由中央集中運用，統一調度，不是位在哪裡，就專屬哪一縣市」，台灣只有一個，不能再分你我。

(中時 )