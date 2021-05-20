32歲日本「國民老婆」新垣結衣昨(19日)宣布死會，閃婚嫁給因拍攝《月薪嬌妻》傳出緋聞、大她7歲的星野源，兩人在聲明中透露是今年初拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇結束後，才以結婚為前提開始交往，否認先前密戀，而八卦媒體過去就爆出兩人為了交往方便住進同一棟大樓，因地緣方便「越走越近」，當時兩人否認交往，如今閃婚，網友虧像是間接打臉福原愛否認不倫戀的說法。

新垣結衣2016年演出《月薪嬌妻》，和男主角星野源就傳出假戲真做，外界都認為兩人至少交往了4年，2018年媒體更報導兩人為了維護這段地下情相當用心，星野源低調搬到女方住所同棟大樓，從同事變鄰居，可見兩人曖昧關係，但當時雙方都不願回應疑似默認。

福原愛先前否認與高帥男過從甚密。（圖／達志影像）

對這段緋聞，新垣結衣跟星野源當時都相當低調，友人受訪則稱因有拍《月薪嬌妻》續集的計畫，應該「只是為拍戲所做的準備」，而劇組工作人員聽聞此事反應較大，直言：「真的嚇到了」，似乎認為兩人在片場看不出來交往，私下卻動作驚人。昨傳出婚訊，男方公司則強調目前沒有辦婚宴打算、沒有懷孕、更沒同居。

只是新垣結衣與星野源過去成為鄰居卻不認交往，現在一爆就是結婚的消息，讓人不禁聯想到桌球天后福原愛先前傳出跟高帥男去橫濱約會，兩人住進同間飯店，福原愛澄清兩人沒有不倫，「是各住一間房」，對照新垣結衣跟星野源又從鄰居升格為新婚夫妻的例子，福原愛的解釋似乎因此中槍，多了幾分質疑性。

(中時新聞網)