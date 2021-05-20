紅遍全球的抖音母公司，字節跳動創始人張一鳴20日發佈內部全員信，宣佈卸任CEO一職。字節跳動聯合創始人梁汝波將接任成為新CEO。

根據澎湃新聞報導，談及卸任原因，張一鳴表示，創業以來，字節跳動有幸抓住了時代發展的機遇，基於機器學習技術在移動端和視頻上進行創新與實踐，取得了一些成績。雖然公司業務發展良好，但希望公司還能持續有更大的創新突破，變得更有創造力和富有意義。

因此，張一鳴決定放下公司日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項，計畫「相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以十年為期，為公司創造更多可能」。

全員信還透露，張一鳴和梁汝波將於2021年底前完成字節跳動CEO職責的過渡交接。公開資料顯示，梁汝波是張一鳴的大學同學，兩人自2009年共同創辦垂直房產搜尋引擎「九九房」起，即成為長期創業夥伴。2012年，梁汝波與張一鳴共同創辦字節跳動。

此後至2016年，梁汝波一直擔任字節跳動產品研發負責人，負責早期多個重要產品和業務，包括今日頭條、頭條號、廣告系統和使用者增長系統等。2016年起，梁汝波負責飛書和效率工程。2020年起，梁汝波負責集團人力資源和管理等工作，推動字節跳動的組織建設和人才發展。過去一年，字節跳動全球員工數從6萬人增長至10萬人。

以下為張一鳴內部全員信全文：

這幾個月，有不少同學問我怎麼從今年開始沒有更新雙月OKR。實話說，對去年關於探索遠景新戰略、研究組織和管理、提升社會責任的三個年度OKR，我覺得都挺不滿意的。所以從新年假期，我就在思考雙月的，一年的，更長期的OKR，如何不僅僅是線性延伸。我有一個不一樣的想法。我決定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作為公司創始人，聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去。

我們有幸抓住了時代發展的機遇，基於機器學習技術在移動端和視頻上進行創新與實踐，取得了一些成績。在畢業之後到字節成立之初，我自學了很多東西和思考了許多的問題，比如如何更有效的分發資訊，如何把產品和技術結合，如何把公司當作一個產品來改進等。這些思考對字節跳動的創立發展都有幫助，而創業的經歷又豐富和驗證了思考。雖然現在公司業務發展良好，但未來更長時間，我們是否能不停留於此，能夠不只是業務變大，而且變得更有創造力和富有意義，踐行「激發創造，豐富生活」的使命。

持續的深度思考和大膽的想像是創新成果得以實現的基礎。但大家更容易關注商業模式的變化和品牌管道的更新，很少注意到技術變革已經在醞釀中。只有少數人能夠洞察未來，創造趨勢。現在電動車行業如火如荼，多數人可能記不起來特斯拉18年前就創立了，當時用筆記本電池來做原型嘗試。很多人知道Mac的套裝軟體管理工具是HomeBrew，但是比較少人知道上世紀70年代，極客們就在HomeBrew Club展示和討論Apple I和其它一些個人電腦原型。虛擬實境、生命科學、科學計算對人類生活的影響都已現黎明之曙光，這些需要我們突破業務的慣性去探索。同時科技對社會的影響也越來越大，我們要持續學習企業如何更好地承擔社會責任。

7周年年會的時候，我和大家分享了《愛麗絲夢遊仙境》中的一個句子——「有時候早餐前，我已經相信六件看似不可能的事會發生了」。我很喜歡思考理論上可能存在，但是現實中尚未發生的事情。我的簽名檔一直是喜歡發呆，我所說的發呆，不是放空，是自己思考一些非常無邊無際和少有人討論的點子。但在忙碌的工作中，越來越多的情況是，很多事情在現實中已經發生，但我並不知道。我感覺過去幾年很大程度都在「吃老本」，比如，在17年之前我還能保持關注機器學習技術的新進展，近三年已經沒有太多學習了，我在頭條、西瓜上收藏了很多專業視頻和文章，但是斷斷續續的閱讀，進展非常緩慢，在技術討論會上也難以跟上進展。

三年前，我跟一些創業者做了一個分享，核心是說CEO要避免一個普遍的負規模效應——當業務和組織變複雜規模變大的時候，作為中心節點的CEO容易陷入被動：每天要聽很多匯報總結，做很多審批和決策，容易導致內部視角，知識結構更新緩慢。所以最近半年，我逐漸形成這個想法，對自己的狀態做一個調整，脫離開CEO的工作，能夠相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以十年為期，為公司創造更多可能。同時，公司在社會責任和公益上已經有一些進展，其中教育公益、腦疾病、古籍數位化整理等新項目也持續探索中，我個人也有些投入，我還有更多想法，希望能更深度參與。

與此同時，公司當下還有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合適的人來改進日常管理，保障公司的健康發展。我不是傳統意義上的成熟管理者，我也不是很擅長社交，我更喜歡研究組織和市場原理來減少管理，喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆。 3月份的時候，我在小範圍討論了這個想法，並提議讓汝波來接手CEO的工作，大家都非常理解和支持，同意了我的提議。汝波是公司的聯合創始人，字節跳動是我和他一起創立的第二家公司了。他在字節跳動陸續承擔了產品研發負責人，飛書和效率工程負責人，集團人力資源和管理負責人等工作。公司創立以來，從採購安裝伺服器，接手我寫了一半的系統，重要招聘、企業制度和管理系統建設，很多事情是他協助我做的。未來半年，我們兩個會一起工作，確保在年底時把交接工作做好。請大家支持好新CEO汝波的工作！

幾年前在一次旅途中，我發了個朋友圈說：旅行的部分意義在於時空切換，更容易把主體當作客體， 審視自己和生活本身。卸任CEO之後，在聚焦遠景戰略、企業文化、社會責任等長期的事情之外，我也能更容易從外部視角來觀察公司。在公司2012年的商業計畫書中，我對團隊說，希望大家把創業的過程當作同行去欣賞風景的旅行。希望大家支持我在這旅行中的旅行。

一鳴

(旺報 )