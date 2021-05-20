桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議時表示，桃園11家責任醫院降載後可增加400多床的專責病床，防疫旅館目前有18家、預定增加4家到22家，因應擴大採檢方案也增加4個社區篩檢站達15站、日篩檢量最高達4500人，都是為了因應將來社區感染數字增加的整備，提高桃園防疫能量。

鄭文燦說，桃園11家責任醫院，已全面停止非必要的醫療行為，包括健檢、美容、復健、國際醫療等，降載後空出空間可以增加400多床的專責病床，指示衛生局協助11家責任醫院擴大專責病床的能量。

他也要求衛生局積極協助中央流行疫情指揮中心的集中檢疫所，目前全市5個集中檢疫所，其中1個當輕症隔離處所，設在裡面的輕症隔離醫療站一樣要有醫護人力，指示衛生局全力協調。

鄭文燦也提到，桃園防疫旅館目前有18家，預定增加4家到22家，加上3家支援機組員的檢疫旅館，桃園防疫旅館將達25家，他也指示觀旅局持續增加，讓桃園的防疫旅館能量也可以提高。

鄭文燦說，目前擴大採檢方案，衛生局和工務局在最短時間完成中壢、桃園、龍潭和楊梅4個篩檢站，加上11家責任醫院既有採檢站，總計達15站，每站可供200至300人採檢，每天能量約3000到4500人，會視疫情情況逐步增加社區型的篩檢站。

鄭文燦強調，務必要透過1922專線安排採檢，避免混亂、節省時間，他也提醒，一定要有接觸活動史加症狀2條件，才能到篩檢站預約，以保留能量、精準防疫，他也提到，採檢後健保卡會註記30天管制，採檢者也要自主健康管理。

鄭文燦說，新增的4處社區採檢站是組合屋型式，有電源、空調、網路、行政辦公室等，站外也設置流動廁所，桃園區桃園體育場旁、中壢區中正公園、龍潭區龍潭圖書館旁3處社區採檢站今晚會全部就定位，楊梅區自立公有停車場也會加速完成。

鄭文燦強調，專責病床、集中檢疫所的隔離醫療站、以及防疫旅館增加，都是為了因應將來社區感染數字增加的整備，呼籲市民減少外出、減少群聚、減少跨縣市交流，「待在家就是最好保護自己和家人的防疫方式！」

(中時 )