亞東醫院今（20日）與衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會等單位合作，由新北市醫師公會理事長周慶明率領板橋、樹林區超過400位醫護人員施打AZ疫苗，守護一線醫護能量。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（20日）與衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會等單位合作，由新北市醫師公會理事長周慶明率領板橋、樹林區超過400位醫護人員施打AZ疫苗，守護一線醫護能量。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（20日）與衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會等單位合作，由新北市醫師公會理事長周慶明率領板橋、樹林區超過400位醫護人員施打AZ疫苗，守護一線醫護能量。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（20日）與衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會等單位合作，由新北市醫師公會理事長周慶明率領板橋、樹林區超過400位醫護人員施打AZ疫苗，守護一線醫護能量。（亞東醫院提供）

新冠肺炎疫情升溫，全國三級緊戒，中央19日公布第二批AZ疫苗40萬劑已運抵台灣，亞東醫院今（20日）與衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會等單位合作，由新北市醫師公會理事長周慶明率領板橋、樹林區超過400位醫護人員施打AZ疫苗，守護一線醫護能量。

亞東醫院副院長邱冠明表示，從部桃醫護和同住者染疫、國航機師同住者染疫等事件來看，都影響到醫護同住家人的心情。呼籲中央疫情指揮中心能將這次40萬劑的疫苗，優先考慮讓醫療機構從業人員的同住者接種，藉此減少第一線戰鬥人員的心理壓力。

此外，亞東醫院爆發院內感染事件和各醫院陽性個案出現於急診或院內，甚至發生在不同職類的醫事人員與家屬遭到社會歧視事件。邱冠明盼社會大眾能對醫護人員多些寬容少些恐懼，大家一起齊心協力翻轉疫情；感謝政府積極向國際爭取疫苗的作為穩定民心，確保台灣醫療量能有很大的幫助。

亞東醫院表示，自3月22日起開始配合疫苗接種政策至今已經完成1萬805人次的接種，其中員工施打率高達80％，外包和商場施打率48％，志工團隊施打率20.5％。

在衛福部、新北市衛生局及新北市醫師公會的支持下，優先開放給疫情熱區的板橋、樹林等基層醫療院所醫師施打，為基層醫護爭取最大的保護，希望藉此減少醫療從業人員的心理壓力，專心投入各項防疫工作。

(中時 )