不再怕個資外流！「簡訊實聯制」 教你簡單4步驟搞定免簽名

新冠肺炎疫情升溫，各地超市、商家都須實施「實聯制」，民眾感嘆系統未整合，為此行政院推出「簡訊實聯制」，只要掃QR碼就能自動填寫資料。台北市公共運輸處今表示，已要求公車、計程車及捷運公司申請下載QR-Code，貼在車廂玻璃、椅背等顯眼處，讓乘客方便掃碼登錄。

過往大眾運輸未能全面落實實聯制，方式也未整合，台北市交通局先是呼籲民眾盡快完成卡證記名措施，隨後跟進政院新制，規定業者1車申請1碼，再將QR-Code印出來，貼在車廂各個顯眼角落，或擷圖存在司機手機內，讓民眾直接掃碼傳簡訊，過程只要10秒。

公運處科長王郁凱表示，全市共有3萬2000逾輛計程車，車牌皆為白底紅字、T開頭，已請計程車派遣車隊、計程車客運業及計程車運輸合作社至防疫實聯制簡訊登錄管理系統申請，身份選擇「交通事業」，供所屬車隊隊員、車行駕駛及合作社社員使用。

若為個人車行駕駛，則要以「個人店家」身分申請QR-Code，列印張貼於車內或截圖於手機畫面，提供搭車民眾使用。請計程車業者及駕駛儘速完成「簡訊實聯制」QR-Code申請，並列印張貼於車內，提供搭車民眾使用。

王郁凱說，交通部有宣布佈建期程，公車、捷運為23日，計程車則為26日，完成張貼後司機也要提醒民眾配合，但政策上路階段皆為鼓勵性質，不會有相關罰則。但乘客上車時若不配戴口罩，勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

(中時 )