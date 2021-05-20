環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告稱，4月人民幣國際支付占比由3月的2.49％跌至1.95％，脫離逾5年半高位，也是4個月來最低水準；人民幣國際支付排名亦下跌1位至全球第6水準。

SWIFT表示，4月人民幣支付金額相比3月減少30.49％，而同期全球支付價值總體僅下降了11.04％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣4月亦下降1位至第7位，占比為1.21％，低於3月的1.72％。

報告公布的資料還顯示，主要貨幣的支付價值排名中，4月美元、歐元和英鎊分別以39.77％、36.32％和6.00％的占比位居前三；日圓和加元分別以3.45％和2.21％的占比排第四、第五位；而港元、澳元分別以1.24％和1.22％的占比位列第七至第八位。

若扣除歐元區內的支付，美元、歐元、日元和英鎊仍穩居前四，占比分別為42.68％、36.83％、4.14％和3.89％；第五、第六分別是加元的2.84％和澳元的1.22％。

(旺報 )