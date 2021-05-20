高雄市長陳其邁（右）今早視察防疫旅館量能，向防疫旅館人員打氣。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今天宣布，針對防疫旅館同仁，高市府每月會加發3000元防疫津貼。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今天宣布，針對防疫旅館同仁，高市府每月會加發3000元防疫津貼。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（20）日上午視察防疫旅館量能及防疫作為時宣布，針對防疫旅館同仁，高市府每月會加發3000元防疫津貼，感謝他們付出，預算不用擔心，市府來負責，估算至少有200多萬元。

陳其邁指出，高市防疫旅館量能目前有55家、3755房，希望在這個月底，增加到4755房，也就是再增加1000房；高雄防疫旅館數量在全台灣是前段班，為了面對有任何群聚感染，需要大量防疫旅館或檢疫所若不足時能夠因應。

他也說，感謝旅宿業者加入防疫旅館行列，也希望有更多業者加入。他並呼籲「大家同島一命」，發揮責任的落實，希望每個人都能配合政府政策、配合防疫，

他認為，防疫旅館所有同仁，面對比較高的風險，實在非常感動。因此，今天宣布，針對每位防疫旅館同仁，每個月市府會加發3000元防疫津貼，感謝他們付出，預算不用擔心，市府來負責，直到疫情緩和下來，保證「要人給人，要錢給錢」。

至於昨天高市針對公共場所未戴口罩一事嚴格取締，陳其邁指出，昨天光是警察局就取締330件、其他市府局處有370件，他說過會嚴格落實執法，假如沒戴口罩就直接開罰；而昨天也執行針對三民區莊敬路上違規營業的卡拉ok店，執行全台第一個斷水斷電。

(中時 )