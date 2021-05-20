中國5月LPR（貸款市場報價利率）仍不出預料地繼續保持不變，與利率錨MLF（中期借貸便利）一起，連續13個月持平。這再次傳遞了中國人民銀行維穩的堅定態度，顯示今年貨幣政策首要目標仍是致力於實現穩增長和防風險的平衡。

人行20日公佈的5月LPR報價顯示，一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，已連續13個月持平。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，貨幣政策繼續平衡經濟恢復和防風險、促改革；從數據看國內需求距離疫前仍有一定距離，需要一定力度的政策支持，近期政策基本沒懸念，穩字當頭。

東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青談到，自2019年10月以來，一年期LPR報價與一年期MLF招標利率始終保持同步調整，點差固定在90個基點。考慮到這段時期宏觀經濟波動性較大，中期政策利率對貸款市場報價利率發揮了穩定的指引作用。

他並指出，在中國當前的利率體系中，LPR報價屬於市場利率範疇，但無疑具有很強的政策信號意義。LPR報價持續不動，很大程度上體現了經濟修復期貨幣政穩字當頭的基調。

路透此前對24位金融機構人士的調查顯示，認為5月LPR持平、上調和下調的聲音都存在；惟政策穩定大方向下，預計不變的仍是絕對主流。

人行17日對5月MLF（中期借貸便利）等量平價續做，繼續釋放政策平穩信號，儘管近期大宗商品價格上漲引發通膨隱憂升溫成為市場關注焦點，但尚不足以掣肘貨幣政策進行調整，短期人行仍舊堅守穩健態度。

人行在第一季貨幣政策執行報告中強調，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把服務實體經濟放到更加突出的位置。珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係。

(工商 )