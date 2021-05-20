防檢局19日接獲日本通知，我方4座蒸熱處理場所提送認證資料業獲日方審核同意，授權我方自20日可自行辦理輸日鮮果檢疫處理及輸出檢疫作業。防檢局指出，2020年爆發疫情以來，各國檢疫人員出入境受限，經主動溝通爭取，2020年獲日本與韓國同意授權我方自行辦理輸出夏季鮮果實檢疫作業，並獲輸出佳績。

鑒於現階段疫情仍嚴峻，防檢局指出，2021年也積極爭取日方同意授權自行辦理輸日荔枝、芒果、木瓜、紅龍果及文旦等鮮果實檢疫作業，日方於4月13日同意。並防檢局5月13日及15日親赴現場督導台中豐原蒸熱場、臺南玉井蒸熱場、台南楠西蒸熱場及高雄小港蒸熱場完成設施認證及空庫運轉與堆積測試前置作業，並將測試報告送交日本審查，獲得日本同意進行商業運轉。

防檢局表示，為維護國產鮮果的優質形象，避免果實蠅危害影響外銷鮮果品質，防檢局特委託國立嘉義大學農推中心完成業者選果教育訓練。另因應疫情嚴峻，除督導4蒸熱場修訂「因應2019新型冠狀病毒（新冠肺炎）防範應變計畫」外，也提供行政院開發的簡訊實聯制系統申請網址參用，將於作業期間督導抽查，落實全面清潔消毒與健康管理，以確保場區人員防疫管理與安全。

(工商 )