國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右）、書記長鄭麗文（左）20日舉行「520執政周年代表字：慘，還要忍3年？台灣剉咧等」記者會。（姚志平攝）

【LIVE直播】國民黨召開「520執政周年代表字：慘 還要忍三年？台灣剉咧等！」記者會

本土疫情升溫，全國防疫已進入三級警戒，昨天傳出勞動部國會聯絡人確診，審計部2名司機也確診，讓疫情燒到立院。國民黨團今天召開線上記者會，痛批立院帶頭「逆時中」違反防疫規定，沒有落實降低人流，媒體採訪規劃也未進一步規範，擔憂立院恐成防疫破口，要求「立即停會」，並認為這無須朝野協商，可由院方直接宣布。

國民黨團書記長鄭麗文表示，上週雙北防疫升高到三級警戒時，朝野協商決議，立院應按照指揮中心防疫規定，落實防疫整備後再繼續開會，包括降低人流、增加隔板、媒體採訪規定等，因此要求立院落實防規範，再繼續開會。

鄭麗文說，經過週一停會，讓立院加裝防疫準備，週二院會立院也空蕩蕩，昨天正式召開各委員會，很遺憾地，院方不僅未落實降低人流，媒體採訪也沒有進一步規範，大量群聚在立法院院區，甚至有媒體惡意指控，是國民黨團擔任召委的經濟委員會，帶頭違反防疫規定。

鄭麗文質疑，專挑國民黨擔任召委的經濟委員會開刀，難道是為了蔡英文總統、經濟部長王美花因近來停電轉移焦點？她強調，國民黨昨天已發出聲明，若立法院無法落實防疫規定，應立即停會，以防立院變成重大防疫破口。

鄭麗文指出，昨天勞動部國會聯絡人確診，上週也有到立法院開會，下午再傳出審計部2名司機確診，原邀請審計部來報告的司法法制委員會，今天緊急停會，她質疑，為何立法院仍沒有立刻停會，並進行全面消毒？

鄭麗文認為，當立院正常會議已難以維繫，防疫規定又無法落實，立法院不應該有特權，更不該淪為防疫破口，事實上，是否停會也不需經朝野協商，院方就可直接宣布，不應迴避責任，難道是因為民進黨團總召柯建銘認為有重要政治任務尚未完成？希望以最快時間召集朝野協商，柯建銘不要再抗拒。

(中時 )