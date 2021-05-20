安泰銀行景美分行行員感染新冠肺炎，安泰銀行表示，5月16日 (週日)接獲該名同仁通報疑似感染症狀，隨即於該日完成該分行全面消毒工作，並要求該分行的全部同仁自110年5月17日（週一）起居家隔離14天並注意健康管理。該分行經消毒後，由總行另外調派其他人力，維持正常營運。後於5月17日(週一)經該名同仁通報確診。

安泰銀行表示，該確診同仁係擔任景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶。其於5月16日下午通報總行，疑似感染新冠肺炎，並依照主管機關指示進行相關處置，隨即於當日進行核酸檢測。本行於當日晚間即安排專業消毒廠商執行分行全面性消毒，當晚該分行相關員工9名、保全1名也配合疫情指揮中心規定，未再外出並自5月17日起居家隔離14天。

為杜絕染疫風險及確保營運不中斷，安泰銀行於5月17日週一上班日，另外調派人力至該分行協助處理日常業務，並由鄰近分行(興隆分行)做為備援據點，兼顧防疫與營運需要。

安泰銀行強調，已配合政府防疫政策，全面啟動升級防疫措施，包括啟動異地辦公，實施三梯次分流上下班，內外勤同仁於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，勸導員工減少中午外出用餐，落實內部疫情通報機制。

(中時 )