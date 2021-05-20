2021年4月手機市場銷售成績出爐！根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年4月台灣手機市場的銷售量約39.3萬支，也是近年來最差的一次，甚至連蘋果也未因iPhone 12發表新色（紫色）帶動品牌銷量，反觀三星的品牌銷量呈現穩定成長；本月熱銷單機榜非蘋陣營全數以中低階手機為主，且三星超車蘋果急起直追，新進榜的Galaxy A52 5G（6+128G）擊落Q1全球最暢銷5G手機iPhone 12 Pro Max（128G）榮登第四名。

2021 年度 4 月台灣手機熱銷榜單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通信連鎖直營管理門市的傑昇通信分析，從熱銷榜中看出，5G手機競爭相當白熱化，除iPhone外，Android陣營全面是中低階手機產品搶市，加上中國大陸手機品牌業者OPPO、vivo、realme以蠶食中低階手機市場商機，顯見萬元以下中低價市場已成各家手機品牌業者無法忽略的決戰地。

以4月熱銷單機來看，蘋果雖佔八席，仍是多數，但已無法霸榜前五名，iPhone 12（128Ｇ）在台仍是熱銷冠軍無法撼動，4G手機熱銷冠軍還是非iPhone 11（128GB）莫屬，卻也被擠出前十；而上月摔出榜外的iPhone 12（256GB）上升六個名次，吊車尾進榜。傑昇通信表示，即便整體而言買氣仍未見起色，蘋果本月下旬發表新色預購，預期銷量反應在5月。

市調機構GFK統計2021 年度 4 月台灣手機熱銷榜，安卓陣營由三星Galaxy A52 5G（6+128G）表現最出色。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

而Android陣營最熱銷的手機讓賢，三星3月新機Galaxy A52 5G（6+128G）奪冠，成為4月Android最賣單機，且A52兩版本（6+128G、8+256G）雙雙衝進前十名，分別為第四名與第十名，擠下蘋果iPhone 11（128G），但旗艦機型可沒這麼幸運，上月尚有S21+兩規格進榜，本月則刷一排Galaxy A系列產品。傑昇通信指出，三星定價策略奏效，對中階市場價格逐步下調，加上內部數據以青少年用戶成長顯著，看好5G手機需求攀升，A52不僅達成上市後首月進入市調機構前十名目標，也成為本月熱銷榜MVP。

傑昇通信提到，本月熱銷榜名次幾乎下滑，像年初上市的5G新機OPPO Reno5下降一個名次至第8名，與電信業者專案合作的OPPO A73 5G也下滑至十四名，realme C3也從上月第11名跌到第16名；vivo Y20名次也較上月下滑至第15名，反而是新進榜的vivo Y20s（4+128G）有超高續航力、獨立三卡槽及三鏡頭相機，傑昇門市售價4,790元，一進榜就在第19名。

(科技)