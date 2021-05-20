美股周三表現疲弱，四大指數僅費半獨紅撐盤，台股周四在多空拉鋸下持續震盪，加權指數以下跌10.14點的16122.52點開出，一度翻紅小漲21.42點，惟電子交易占比仍低於5成，盤中賣壓湧現再度下殺，一度下跌159.04點至15943.45點，多空於「萬六」關卡激戰。

截至11點，加權指數下跌131.68點、為16000.98點，盤中一度下跌189.21點至15943.45點，成交量估回升至近5000億元。櫃買指數則開高走低，上漲1.27點觸及190.35點後壓回，一度下跌1.29點至187.79點，截至11點下跌0.53點、為188.55點。

盤面各類股漲多跌少，由航運股開低走高領軍、一度勁揚4.97％，惟漲勢隨後收斂至僅剩0.5％，食品股開高漲近1％、惟盤中再度壓回接近平盤。電子股成交占比僅4成，與金融股齊跌近1％，玻陶及鋼鐵股重跌約4％，電器電纜及造紙股跌逾2.5％，表現偏弱。

權值股亦漲多跌少，以台達電(2308)漲逾2％較強，統一(1216)、鴻海(2317)、大立光(3008)、日月光投控(3711)力守平盤之上。台積電(2330)跌約1％，長榮(2603)爆量震盪、漲近7.5％後急壓回平盤，中鋼(2002)賣壓湧現重挫4.5％、聯電(2303)跌近2.5％，表現明顯偏弱。

分析師指出，台股近日在半年線回穩後反彈，然因美股表現偏弱、國內疫情變數仍在，使指數逼近季線及短期均線反壓後呈現狹幅盤整，在干擾變數仍多、中長期技術面偏弱下，預期難以明確往上攻高，將維持半年線至季線間整理的中期修正走勢不變。

分析師指出，台股短線暫時擺脫破底走勢，但欲持續反彈壓力仍大，由於疫情變數仍高，操作上留意持股風險，反彈若無法站穩季線或跌破5日線則宜減碼。短打可聚焦近期法人加碼、具業績題材股，技術面偏空、業績展望欠佳及法人賣超股則宜逢彈減碼。

(時報資訊)