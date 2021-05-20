高通5G高峰會宣佈，推出全新的高通Snapdragon 778G 5G行動平台，採用先進的6奈米製程技術，預計將支援榮耀、iQOO、摩托羅拉、OPPO、Realme和小米即將推出的高階智慧型手機，瞄準頂級行動電競和加速人工智慧的市場需求。

高通表示，Snapdragon 778G搭載最新的第六代高通AI引擎，配備高通Hexagon 770處理器，可達12 TOPs運算效能，較前代產品提升2倍效能，每瓦效能比上一代高。現在，幾乎所有連線、視訊通話和語音通話都由人工智慧增強，確保以人工智慧為基礎的噪音抑制功能，以及以人工智慧為基礎的更出色的相機體驗等使用案例。此平台進一步強化第二代高通感測樞紐，並整合了專用於情境感知使用案例的低功耗人工智慧處理器。

高通表示，此平台提供精選的高通Snapdragon Elite Gaming功能，包括現已在7系列中解鎖的可變速率著色(VRS)，和高通Game Quick Touch這兩項新功能。高通Adreno642L GPU使開發者能夠運用VRS，在不同的遊戲場景中指定和分組著色的像素，減少GPU的工作負載，能夠在保持最高視覺真實度的同時節省更多電力。高通Game Quick Touch技術使觸碰延遲度獲得最高快達20%的輸入回應，鎖定專業級玩家需求。

搭載Snapdragon 778G的裝置預計將於2021年第二季上市。

(時報資訊)