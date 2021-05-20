本土新冠肺炎疫情大爆發，帶動遠距教學及居家辦公需求提升，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)筆電銷售繳出年增4倍佳績，富邦媒亦洞悉全民疫苗保單需求提升，子公司富立財產保代規劃「疫苗險」網路投保，並推出即日起至5月31日於momo購買指定電玩最高送500折價券及精選多款筆電下殺6折起，搶攻防疫商機。

國內疫情大爆發，全國升級三級警戒，教育部宣布各級學校停課居家學習，許多企業也紛紛啟動在家上班機制。帶動momo筆電銷售年增4倍，其中以便利性高的「輕薄文書機」為首選，居家時間拉長也催動電玩買氣較上周成長50%。

疫情增溫也加速國內疫苗接種率，富邦媒洞悉全民疫苗保單需求提升，子公司富立財產保代規劃「疫苗險」網路投保。

富邦媒表示，富立財產保代「疫苗險」網路投保內容包含：「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」以及「法定傳染病隔離費用補償保險」，承保年齡20至75歲，可自動續約至75歲，不限職業類別單一投保費率，年繳總保費399元。若疫苗接種(如COVID-19疫苗)14天內因疫苗不良事件而住院診療連續5日以上，可給付6萬元，保險期間內不限次數最高理賠50萬元；接種法定傳染病疫苗180天內仍確診之保戶，則提供每次住院醫療最高10萬元實支實付理賠；因法定傳染病接受隔離之保戶，單次給付5000元保險金(同一法定傳染病限一次)，只要輕鬆5步驟「零接觸」線上投保。

新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展，富邦媒今年第1季合併營收183.61億元，年成長21.56%，為歷年同期新高，營業毛利為18.97億元，年成長28.35%，合併毛利率為10.33%，年增0.54個百分點，稅後盈餘為7.8億元，年成長76.87%，為歷年同期新高，每股盈餘為5.57元；累計前4月合併營收為241.64億元，年成長21.24%，亦是歷年同新高。

(時報資訊)