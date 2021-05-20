安泰銀(2849)景美分行1名員工確診新冠肺炎，該行今（20）日聲明，確診員工為第二線主管、並未接觸客戶，16日通報總行疑似感染後，當日即完成全面性消毒，分行全體同仁自17日起居家隔離14天並注意健康管理，調派其他人力維持正常營運。

安泰銀說明，景美分行同仁16日通報疑似感染症狀後，當晚即安排專業消毒廠商執行分行全面性消毒，分行相關9名員工及1名保全亦配合指揮中心規定未再外出，自17日起居家隔離14天。該名同仁17日通報確診。

安泰銀表示，確診同仁為景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶。為杜絕染疫風險及確保營運不中斷，17日已調派人力至景美分行協助處理日常業務，並以鄰近的興隆分行做為備援據點，兼顧防疫與營運需要。

安泰銀表示，已配合政府防疫政策全面啟動升級防疫措施，包括啟動異地辦公、實施3梯次分流上下班，內外勤同仁於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，勸導員工減少中午外出用餐，落實內部疫情通報機制。

(時報資訊)