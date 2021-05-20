本土疫情不斷擴散，衛福部部長陳時中19日宣布，全台疫情警戒升至第三級，將全台標準一致。港媒評論認為，台北市市長柯文哲與新北市市長侯友宜的防疫表現，帶給蔡政府極大壓力，甚至有搶走中央與陳風頭的趨勢；為防堵兩人政治行情隨防疫水漲船高，陳必須將防疫「集權中央」，挫挫柯、侯銳氣，也給在野黨及藍營執政縣市下馬威。

香港媒體《中評社》今日（20）評論表示，在總統蔡英文第二任期就職滿1周年、上任滿5周年的時刻，疫情卻炸開，加上缺水、缺電、缺疫苗之「三缺」，顯然讓蔡非常沒面子；尤其台灣連續5天本土確診案例破百，短短5天就有1200多例本土個案，從北到南街有病例，重創蔡政府「防疫神話」，也讓蔡政府再也無法粉飾太平。

評論指出，由於一開始案例集中在雙北市，讓雙北市長受到空前關注，柯文哲台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授的身份，讓其一舉一動備受矚目，更有專業凌駕陳時中的呼聲；侯友宜屢在各大民調蟬聯冠軍寶座，讓其宛如握有民意這把「尚方寶劍」，不斷祭出各種防疫措施，快速又鐵腕的作風，不只頻頻超車陳，更掌握媒體聲量。

對此，評論直言，雙北市長帶給蔡政府極大壓力，如今甚至變成，全台都看柯文哲、侯友宜怎麼做來跟進，疫情相對不重的南部綠營縣市首長，也將防疫等級與相關措施升級，緊追雙北，頗有不讓雙北專美於前的意味。隨柯、侯兩人政治行情不斷升高，中央卻仍苦於疫苗數量問題，恐難壓制柯、侯聲量，陳時中宣布全台同升三級警戒，自然是想藉防疫集權中央，挫柯、侯銳氣並下馬威，同時也趕在520前為政局止血。

(中時新聞網)