新冠肺炎本土狂爆，19日全國提升為第三級警戒，須全面關閉八大場所，昨日台中市警方於一間出租套房破獲情色交易，現場查獲一名越籍阮姓女子與嫖客，警方規勸阮女不要成為防疫破口時，阮女則回應，「沒辦法還是要生活」。

台中市第六分局指出，永福派出所員警執行網路巡邏時，發現疑似有性交易情資，遂實施埋伏蒐證，並於19日傍晚6時許，前往西屯區一處出租套房，果真於現場查獲一名越籍阮姓女子與張姓男嫖客，同時查扣性交易所得以及其餘證物。

值勤員警也於現場告誡，提醒兩人不要在疫情延燒時成為防疫破口，沒想到姓女子則向警察無奈地說，「沒辦法，我只能做這個，還是要生活」，全案訊後依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚感染，市府自5月15日起公告23大行業暫停營業，中市警局第六分局除積極宣導業者配合政令外，並側面訪查有無業者或個人轉移陣地暗中營業。

第六分局長吳耀南強調，本案雖沒有違反傳染病防治法，但在疫情嚴峻的期間，警方仍然將持續加強取締不法，阻斷染疫風險，避免有疫情破口；同時強化防疫整備工作，努力防堵危機。

(中時新聞網)