布農族獵人王光祿狩獵案釋憲後案件回到最高法院續審，總統蔡英文20日予以特赦，王光祿聽聞消息後仍感到不可置信，不斷詢問「是真的嗎」。

王光祿於2013年7月間，在河床上撿拾1把獵槍，同年8月持著該獵槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻，持有獵槍遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

檢察總長顏大和2015年12月15日針對王光祿案提起非常上訴，台東地檢署暫緩王光祿入監。2017年9月28日，最高法院就王光祿案聲請釋憲，請求司法院大法官就槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項及野生動物保育法第18條、第1條第1項，未就原住民特殊情形加以考量部分宣告違憲。

2021年5月7日，大法官宣示解釋，僅有部分違憲，王光祿案件最高法院續審，總統20日予以特赦。王光祿20日接受電話訪問時，聽聞特赦消息深感訝異，不斷詢問「真的嗎」。

他說，這消息律師尚未告訴他，如果是真的那就非常高興，他也說，等這個結果很久了。此外，因王母已記憶衰退，只認識他這兒子，因此告訴她這件事也沒意義，他說不會刻意告訴媽媽。

(中時 )