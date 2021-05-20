在大陸全面封殺虛幣、馬斯克對比特幣態度反覆等多空消息夾擊下，虛擬貨幣市場周三受到重創，比特幣價格跌破4萬美元，差點失守3萬美元大關，2周內崩跌50%，英媒針對此狀況進行分析，並認為比特幣已成為金融世界最糟糕的資產。

路透社報導，比特幣價格腰斬，連帶狗狗幣、以太幣的虛擬貨幣都受到牽連下跌，這波跌勢主要是受到大陸昨（19日）宣布禁止各大金融機構提供虛擬貨幣服務，且特斯拉停用比特幣進行交易，馬斯克對比特幣態度反覆等因素影響。

原先投資人之所以看好比特幣上漲，主要認為比特幣可在全球使用進行支付，且供應有限若通膨走升後能保值，另外，比特幣無法被央行或政府操縱，擁有高獨立性，但近期虛擬貨幣出現暴跌，3大看漲理由消失殆盡。

報導認為，比特幣離成為真正的貨幣還有一段很長的路要走，雖然沒有央行來影響它的價值，但大陸、馬斯克或論壇上的文章就能輕易影響價格，且現階段投資人擔心通膨加劇，比特幣也開始出現崩盤。

然而對於虛擬貨幣的擁護者而言，變動性是吸引他們的重點，因為這顯示虛擬貨幣不受到央行控制，擁有獨立性，方舟投資總裁「女股神」Cathie Wood在周三崩跌後仍看好比特幣衝上50萬美元。

路透社做出總結，最好理解比特幣的方式，就是把比特幣當作一種選擇權，或許有天比特幣能夠成為一種貨幣，但價格必定是非常昂貴的。

(中時新聞網)