京東物流17日起正式招股，為近期少數首日孖展（保證金交易）認購破千億的新股。綜合多間券商數據顯示，京東物流於佛誕公眾假期，認購繼續升溫，最新紀錄到逾1,713.5億港元孖展，超額認購215.2倍。

另有消息指，國際配售於20日下午5時提早截飛。外電報導指，京東物流國際配售已足額認購。京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。

根據各券商保證金交易數據顯示，當中富途借出332.9億港元、輝立借出283億港元、華泰借出266億港元、耀才借出230億港元、信誠借出100億港元。京東物流周五截止招股，預計5月28日掛牌。

京東物流全球全售6.09億股，香港發售股數為1,827.4萬股，即「街貨」約18.27萬手。據招股書顯示，若公開發售認購倍數超過63倍或以上，則觸發回撥機制，令香港公開發售部分佔比最多由3％增至9％，即街貨增至54.82萬手。

(工商 )