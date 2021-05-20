家住台北、在花蓮鳳榮醫院工作的1名女護理師，5月14日至台北亞東醫院陪病，因身體不適採檢後在台北確診染疫。花蓮縣政府今召開記者會說明，鳳榮醫院已匡列包含醫護人員等47人快篩陰性，並移至檢疫旅館隔離。

花蓮縣政府秘書長張逸華表示，確診的護理師是台北人，她14日從花蓮搭車至新北市亞東醫院陪病舅舅，因亞東醫院有護士確診，於是住院舅舅在醫院篩檢3次都是陰性，護士到15日感覺身體有些不舒服，但當天在醫院接受篩檢仍是陰性，16、17日身體不適症狀還是沒改善，到18日再次接受篩檢確診、呈現陽性。

花蓮縣政府獲報後，立即匡列護理師接觸的47人隔離病檢驗，包括鳳榮醫院的護理人員、醫師、替代役男等。

張逸華表示，縣府調查路理師足跡，她在5月12日去過鳳林火車站換車票，之後既返回醫院工作，活動範圍都在醫院與宿舍。

衛生局長朱家祥表示，疫情指揮中心表準，個案發生症狀往前推3天是重要時間，目的是要在這3天內可能出現傳播傳染，3天以上是無可傳波也無可傳染，但縣府仍謹慎，強調誇大的傳播只會引起恐慌。

張逸華則說，依照疫情指揮中心通報，這位護理師感染源應在亞東醫院，足跡未踏遍其他地方。呼籲12日至14日有到鳳榮醫院看診的民眾主動通報花蓮縣政府，電話038226975，鳳林鎮民眾注意自主健康管理至5／29日。

(中時 )