53歲伊能靜在2015年嫁給小10歲的大陸男星秦昊，小倆口婚後恩愛，是著名的模範夫妻檔，伊能靜也不吝嗇分享夫妻生活日常，而伊能靜近日就在陸綜提到，和家人吵架時她都會先道歉，伊能靜認為，這是能讓事情更順暢結束的方法，同時，伊能靜也示範平時如何用嗲音和秦昊撒嬌，不過下秒她也嗆爆秦昊：「老公每次都是你錯喔」。

伊能靜近期在陸綜《我的小尾巴》上分享夫妻日常，她表示，和家人吵架時，在對方不是很過分的情況下，伊能靜都會先道歉「我覺得那不叫低頭，那是讓事情更順暢結束的方法」，伊能靜進一步提到，她和秦昊吵架時，自己一定先說對不起，她撒嬌說：「不要生氣、這樣夠誠意嗎？」接著伊能靜還自帶嗲音示範：「老公對不起，不要生氣了，好不好」。

伊能靜的分享，引發現場吐出金句：「我的道歉並不是因為我覺得我錯了，而是因為我在乎你」，讓伊能靜聽完超有感，認為這句話可以套用在她身上，而伊能靜下秒也對著鏡頭嗆秦昊：「老公每次都是你錯喔」，逗樂全場。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜事後在微博也感性寫下：「發生爭執，先道歉其實沒什麼」，她認為，家不是能道理的地方，非要爭誰對、誰錯，往往都是立場不同而異，維持家的美好需要很多智慧「如果真的感覺自己有問題，道歉也是一種坦然的勇氣」。

(中時新聞網)