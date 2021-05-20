今天大聯盟場上天使繼續對決印地安人，而天使以2：3落敗，此戰天使派出大谷翔平先發投球，同時他也身兼第二棒指定打擊位置，在連續三場開轟後，他成為聯盟全壘打王，今天他想再延續自己的紀錄，不過這場比賽投球仍是他最重要職務，希望能趕緊拿到本季第二勝。

今天比賽第1局大谷翔平面對印地安人前面兩打席送出連兩次三振，不過好景不常，他接著遭到安打立馬失掉球隊首分，還好最後以滾地球刺殺結束，沒讓比分擴大。接著第2局他先解決一個人次然後投出保送，不過最後仍用連續兩次三振化解危機。第3局則安然度過，一個滾地球刺殺加兩個高飛球接殺結束。

而天使在此局展開攻勢，佛萊徹(David Fletcher)擊出超深遠安打直衝三壘，下一棒英格列亞斯(José Iglesias)再敲出安打得分上到二壘，此時天使追到1：1平手，而大谷翔平這時上場打擊，可惜打出飛球遭接殺。而這場大谷翔平控球不是太好，3局用球數已來到47球，第4局時一度投出暴投，還好捕手適時刺殺衝向三壘的跑者。

接著天使強棒沃許(Jared Walsh)敲出左外野方向陽春炮，將比數超前至2：1，但到了5局上半大谷翔平仍舊不夠穩定，被印地安人包爾斯(Jake Bauers)打出陽春炮，比數瞬間又變成2：2平手，而之後雖造成雙殺，但大谷翔平又投出保送，遭教練換下場，不過亮點是他又直接去鎮守右外野。

接著6局上天使接替投手失分以2：3落後，不過大谷翔平確定無關勝敗，此戰共計投了4.2局被敲5安打失2分，投出5次三振2次保送，表現差強人意，目前自責分率上升到2.37，每局被上壘率升到1.25，本賽季的第二勝仍無法入手。另外在打擊部份他3打數1安打沒有貢獻打點，也沒能延續全壘打，打擊率是.273，而最後三局天使也無功而返吞下敗仗。

(中時新聞網)