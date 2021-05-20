去年疫情剛爆發時，旺旺集團提供水神生成機給頭城鎮公所等單位，協助各地區防疫，因疫情升溫，本土確診病例驟增，頭城鎮公所今天（20日）重啟鎮公所2台水神生成機，但為避免群聚，僅限里長領取，再由里長提供給里民取用。

頭城鎮公所表示，去年曹乾舜鎮長爭取2台水神生成機，因考量疫情急遽升溫，今天上午再度安裝並完成測試，並在下午2時開放讓里長前來領取。

鎮公所解釋，會開放里長而非鎮民，主要是為了避免群聚效應產生防疫破口，對象僅限由里長本人或其委託人，每次限2人，且採取實聯制登記。里長自備乾淨且不透光的大型容器盛裝微酸性電解次氯酸水後，再提供里民分裝。

鎮公所表示，昨中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第三期警戒，為讓鎮民在環境清潔、衛生防護、消毒物資上有更多挹注，因此重啟水神生成機，供鎮內24里里長免費領取，感謝里長們的配合與支持，目前領取水神的措施暫訂至5月28日止，並視疫情狀況機動調整。

里長領取地點在鎮公所地下室停車場，時間自今天下午2時起，周一至周五上午9時至11時，下午2時至4時，領取數量限2桶（1桶4加侖）。

(中時 )