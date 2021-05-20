澎湃新聞網報導，5月20日，位元組跳動創始人張一鳴發布內部全員信，宣布卸任CEO一職。位元組跳動聯合創始人梁汝波將接任成為新CEO。

談及卸任原因，張一鳴表示，創業以來，位元組跳動有幸抓住了時代發展的機遇，基於機器學習技術在移動端和視訊上進行創新與實踐，取得了一些成績。雖然公司業務發展良好，但希望公司還能持續有更大的創新突破，變得更有創造力和富有意義。因此，張一鳴決定放下公司日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項，計畫「相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以10年為期，為公司創造更多可能」。

報導稱，在張一鳴看來，科技公司面臨的外部環境正在變化：虛擬實境、生命科學、科學計算對人類生活的影響都已逐步顯現，科技對社會的影響也越來越大，這些因素決定了位元組跳動「需要突破業務的慣性去探索，並持續學習企業如何更好地承擔社會責任」。

據了解，位元組跳動正在探索教育公益、腦疾病、古籍數位化整理等新的公益項目，「我個人也有些投入，我還有更多想法，希望能更深度參與。」張一鳴在全員信中說。

全員信還透露，張一鳴和梁汝波將於2021年底前完成位元組跳動CEO職責的過渡交接。張一鳴表示，梁汝波是改進公司日常管理、帶領公司健康發展的最佳人選，「汝波是公司的聯合創始人，位元組跳動是我和他一起創立的第二家公司了。他在位元組跳動陸續承擔了產品研發負責人，飛書和效率工程負責人，集團人力資源和管理負責人等工作。公司創立以來，從採購安裝伺服器，接手我寫了一半的系統，重要招聘、企業制度和管理系統建設，很多事情是他協助我做的」。

公開資料顯示，梁汝波是張一鳴的大學同學，兩人自2009年共同創辦垂直房產搜尋引擎「九九房」起，即成為長期創業夥伴。2012年，梁汝波與張一鳴共同創辦位元組跳動。此後至2016年，梁汝波一直擔任位元組跳動產品研發負責人，負責早期多個重要產品和業務，包括今日頭條、頭條號、廣告系統和使用者增長系統等。

2016年起，梁汝波負責飛書和效率工程，飛書作為一個企業溝通與協作平台，先應用於位元組跳動內部，後對外開放。2020年起，梁汝波負責集團人力資源和管理等工作，推動了位元組跳動的組織建設和人才發展。過去一年，位元組跳動全球員工數從6萬人增長至10萬人。

(中時 )