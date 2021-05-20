新冠疫情急速升溫，蔡總統就職週年的520行情落空，今日台股僅航海王一枝獨秀，萬海盤中率先拉上漲停，以104元亮燈站上百元大關，距離前波高點106元僅差2元，同時激勵陽明、長榮、慧洋-KY跟進，長榮、陽明股價紛紛站上8字頭，一掃上周以來狂殺浮額的利空，整體航運漲幅超過3％，傲視其他類股。

大陸航運網站報導，萬海航運5月13日宣布購買三星重工4艘1.31萬箱（20呎櫃）船，總金額為4.456億美元，這批船是加碼298萬美元，買下希臘船東Capital Maritime ＆ Trading在三星的訂單，船隻可以較目前下訂船隻提前一年，自2022年第四季開始交船。

由萬海大動作加碼購船可以看出，航運業界分析，非常看好市場前景，才會從去年下半年開始，加速購買現成船與訂造全新貨櫃船。而最新這一系列約1.3萬箱船最適合的就是美西線，以目前市場運價來看，一航次就可賺1,200萬美元，全年計入塞港延誤的時間，可跑約10個航次，共賺回1.2億美元，也就是一艘船就能回本。

萬海表示，確實買下別的船東向現代訂造的4艘1.31萬箱貨櫃船，但因簽有保密條款，對於消息外傳表示不解，也無法提供確實買價，僅說明這4艘是屬於原規畫第一批9艘約1.3萬箱貨櫃船中的4艘，另5艘是由萬海直接向現代重工訂造。

據萬海3月25日公告，購買5艘1.32萬箱貨櫃船，總價是5.62億元，每艘單價約1.124億元。而5月13日公告購買的4艘1.31萬箱貨櫃船，估計就是接手希臘公司Capital的訂單，公告中的買價是4.456億美元，平均每艘1.114億美元，每艘裝載量比萬海直接向現代訂的船少100箱艙位。

今年1月底萬海向日本聯合造船廠（JMU）訂造12艘3,013箱貨櫃船，總價5.65億美元。加上現代和三星的9艘萬箱船訂單，今年萬海航運新造船投資已經達到了約15.7億美元，加上董事會已通過的4艘萬箱船，就會達到20.7億美元。

(中時 )