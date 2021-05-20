基隆市政府從疫情爆發迄今累積22例，只有1案感染源來自桃園，其餘都和萬華群聚案有關，其中有一案2564為一名年約60多歲男子，平時在成功市場擺攤，5月2日、10日前往西門町紅寶石歌廳消費，13日不舒服，但仍有在市場做生意，市長林右昌緊急下令，成功市場今天中午關閉，至5月30日零時。

林右昌表示，案2564平時生活規律，5月1日至16日有7天，從早上7點至10點在成功市場擺攤，其中5月2日、10日早上11點搭乘台鐵區間車從三坑至台北，下車後步行到西門町紅寶石歌聽，直到下午5點再搭火車回基隆。

林右昌說，該名長者5月13日開始不舒服，晚上7點前往仁愛區南榮路43號王大夫診所看診，醫生建議若有不舒服要到醫院篩檢，而5月15、16日仍前往成功市場擺攤，爾後身體仍不適，直到今日確診。

林右昌指出，早上已緊急通知成功市場，從今天中午12點起到5月30日零時暫時休業，並請環保局前往執行消毒作業。

(中時 )