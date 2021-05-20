全國防疫警戒升到第三級，各公司也配合政策，規定員外出一定要戴口罩，結果高雄一家汽車零件商家一名員工，被客戶投訴外送未戴口罩，事後還碎碎念不想戴口罩上班，老闆火大直接告訴該員工：「你明天不要來了 ! 」，霸氣舉動曝光網友讚爆：「做得好」。

高雄市一名老闆規定員工上班要戴口罩，若被客戶投訴未戴口罩一律開除。（圖／翻攝自臉書）

高雄一家從事汽車零件商家，自從高雄市升級為三級警戒後，就被客戶投訴一名員工送貨未戴口罩，於是蕭姓老闆就在公司的群組規定：「所有人皆需戴口罩，為了維護你我家人，以及他人的健康與生活，即日起，所有人請於上班時間全程戴口罩，包含公司、騎車以及到客戶，只要被申訴一次，非常抱歉，一律開除。」

被投訴的員工看到規定，便跟老闆反應表示，戴口罩會沒有辦法呼吸，自己沒辦法做到，蕭姓老闆聽後直接回：「做不到就辭職」，不料該員工繼續碎碎念，氣得直接告訴他：「你明天不要來了」，該員工聽後當下傻眼，因為實在無法戴口罩上班，決定在月底自動請辭。

蕭姓老闆事後在臉書分享，並且寫道：「為了所有人的健康、生計，我不能因為一顆老鼠屎害了一鍋粥，給你更多，卻跟我543，不送慢走」。

貼文一出網友立刻讚爆：「老闆真霸氣」、「支持蕭董，這名員工留下對公司未來也是阻礙」、「這時候當老闆賺不了什麼錢就算了，還要看員工臉色，開除他真爽」。

(中時新聞網)