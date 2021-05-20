近日中國銀行協會、互聯網金融協會等聯合要求業者勿用虛擬貨幣為產品定價、不提供虛擬貨幣相關服務並要求消費者提高風險防範意識，此舉代表中國大陸的官方的風向。

近日有人關心行政院前院長、新世代金融基金會陳沖對數位貨幣的看法，陳冲表達，如果是央行的數位貨幣，根據國際清算銀行BIS的報告，3年內可見真章；但是如果是穩定幣，陳冲個人看好，但目前各主要央行相當不滿意；如果是加密幣，也許是投資工具，但不是貨幣，還是小心為上。

現在正值比特幣波動明顯，目前現在大家所關心的「數位貨幣」指的應該就是加密貨幣。

全世界加密幣大約有5000多種，比特幣是箇中翹楚。陳冲的看法是，比特幣就是商品、投資工具，不是貨幣更不是法償，且這幾年來他對比特幣的看法並無改變，最主要是虛擬貨幣沒有內在價值（intrinsic value）

有商品就有交易，10多年來各種虛擬幣價格起伏，也成為洗錢工具的首選，也是國際洗錢防制中的要角，近期各種交易平台的透明度也被質疑，5月初韓國金管會FSC也表示，鑑於業者均未在3月25日依法提出登記文件，政府可能在9月24日新法所定期限前，將全國200家交易所全部勒令停業，以符合國際對虛擬貨幣提供服務者（VASP）的期待。

無獨有偶，配合國際趨勢行政院依據洗錢防制規定，將虛擬通貨或平台及交易業務，界定為虛擬通貨與法定貨幣的互換、虛擬通貨間的交換移轉、保管管理虛擬通貨等發布解釋，雖然不盡完美，卻也暴露洗錢防制長期以來的一項爭議「3個和尚沒水喝」5、6個單位開會結果無主管機關。

陳冲說，雖然行政院長蘇貞昌可能樂於扛責任，但是虛擬通貨交易所以及通貨間的移轉交易，如果發生糾紛難不成還要行政院出馬管？看看其他國家由單一機關主政或者數個機關會銜，都有前例這才是「超前部署」、「有政府請安心」。

陳冲最後感嘆「看看中國大陸，想想韓國，環顧全球，安心真不容易。」

(中時 )