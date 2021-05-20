只需幾十元人民幣，就能和素未謀面的「虛擬戀人」談一場戀愛，陪自己聊天、打遊戲、看電影。目前這種借助網路的有償式情感服務，成為不少大陸年輕人尋求情感慰藉和解壓的方式。但實際上根據新華社報導，調查發現，「虛擬戀人」在製造甜蜜的同時，也暗藏各種陷阱。有人為「虛擬戀人」花費重金，最後卻落得「情財兩空」

在某電商平台試搜索「虛擬戀人」，並未發現相關商品，而將關鍵字換為「小哥哥」、「小姐姐」、「聊天」後，便出現了1500多件商品。從搜索結果看，很多店鋪的開店時間不超過半年，商品的月銷量卻在千次以上，最高可達近萬次。

透過聯繫一家店鋪的客服後，收到一張功能表，上面詳細陳列服務種類，包括陪聊天、陪打遊戲、哄睡、叫醒、陪寫作業等，通過語音等方式提供陪伴，費用根據聊天時長、從業者等級、服務內容等計價，每小時幾十元至幾百元（人民幣，下同）不等，包月最高可達1.8萬元。

一名商家透露，很多消費者面對巨大的生活壓力，選擇「虛擬戀人」作為情感宣洩方式，向陌生人傾訴自己的心事，反而更能暢所欲言。據他介紹，「虛擬戀人」的從業者大多是大學生。店鋪共有80多名店員，其中大學生占9成。

22歲的小白是大學生店員之一，做這份兼職不到半年，認為「能做個樹洞（聽人傾訴）、幫別人排解不良情緒的同時，還能賺點零花錢，一舉兩得。」

但「虛擬戀人」潛在的犯罪問題也已引起大陸警方關注。蘭州市反電信網路詐騙中心主任丁浩說，部分不良商家抓住消費者的情感需求後，會不斷擴充服務專案，引誘消費者無止境續費。更有消費者最後「情財兩空」。

(旺報 )