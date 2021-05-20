國民團今（20）日召開「520執政周年代表字：慘 還要忍三年？台灣剉咧等！」記者會，並列出過去一年內政府的劣跡斑斑，洋洋灑灑8大項。立委鄭麗文痛批，政府改革成為笑話、空話，總統蔡英文只是個改革讀稿機，並指出民進黨政府的「執政三寶」。她直言，台灣人怎麼會選出這麼無能、無恥，沒有責任的蔡政府，也因為選錯人，所以落得如此慘況。

鄭麗文說，這一年的日子大家過得並不好，但接下來更嚴峻的考驗還在等著我們，為什麼這一年來，蔡英文要讓大家的日子這麼難熬？首先是無預警開放萊豬，造成全民恐慌，今年一月開始，我們活在隨時會碰到萊豬的陰影底下，蔡英文硬要全民吃萊豬，這個多年來民進黨最反對的萊豬，如今髮夾彎大跳票，卻什麼都沒有換到，沒有台美的自由貿易協定，沒有台美的自由貿易談判，也沒有辦法參加日本主導的CPTPP，連個最卑微的，現在疫情肆虐，我們希望能夠買到疫苗也是拖拖拉拉、漫漫長路遙遙無期。

第二，鄭麗文指出，自從美國前總統川普上台之後，蔡英文就緊拉著川普的褲腳，去年美國總統大選年，更是荒腔走板一面倒的押寶川普，結果選擇得罪惹惱了上台的拜登政府，且在這個過程當中，置國家安全於不顧，台灣利益受到明顯損害，錯誤的政治判斷，失衡的國際外交戰略，影響台灣的國家發展。

國民團今（20）日召開「520執政周年代表字：慘 還要忍三年？台灣剉咧等！」記者會。（圖／中時新聞網直播畫面）

第三，鄭麗文表示，民主自由是台灣在亞洲耀眼閃亮的主要原因，但蔡英文政府做了所有總統不敢做、不願做、不想做、不能做的事，就是關掉新聞台，打壓新聞自由，只因政治立場不同，只因選舉的秋後算賬，更直接指示NCC把新聞台給誰，完全視新聞自由於無物，讓台灣國際形象受到破壞，新聞自由受到打壓。

接下來更讓人心碎、憤怒、痛苦的是，台鐵又出事了，鄭麗文提到，在蔡英文上任前發生普悠瑪事件，那麼多條人命，卻沒有換來蔡政府的痛定思痛，也沒有換來蔡政府答應我們的台鐵改革，換來的卻是更大、更悲傷、更不能原諒的太魯閣事故，也讓台鐵改革成了笑話。

台鐵408次太魯閣號4月2日出軌造成嚴重死傷，黃色部分為墜落鐵軌的工程車殘骸。（資料照/民眾林銘峰提供）

而現在正缺水缺電，鄭麗文直指蘇貞昌長期忽略、不開會，包括食安、防制毒品、治安等會議都不開，「台灣缺水缺電了，他也都不開，台鐵改革的會議也不開，憑什麼領我們納稅人的錢？」尤其中部已開始供五缺二，馬上就要輪到新竹、桃園，台灣人活在沒有水的日子裡，日子多難過，蔡政府你知道嗎？每天在總統府、官邸裡養尊處優，妳會有感覺嗎？為什麼提出的所有配套措施都不採用，只有經濟部長王美花說要挖井，但挖井有用嗎？如果有用的話為什麼新竹、桃園還要「挫勒但」，等著缺水呢？只等著老天爺下雨，還要這個政府做什麼？

鄭麗文批說，沒有水就算了還沒有電，蔡政府不是都保證不會缺電嗎？現在一個禮拜跳兩次，沒水又沒電叫老百姓日子怎麼過？且馬上新竹很可能就要停水，我們的護國神山怎麼辦，竹科沒水又沒電，護國神山可能都會地動山搖，台灣動搖國本誰要負責？誰要扛？為什麼不趕快檢討錯誤的能源政策，為什麼要用民進黨的神主牌讓台灣陷入缺電的危機。鄭指出，能源政策是一個國家安全的根本，如果連根本都動搖了，台灣還有未來嗎？國家競爭力何在？人民的生活品質在哪裡？她奉勸蔡政府要幡然悔悟、立即檢討，不要這麼僵化，不要一直剛愎自用死不悔改，死抱著神主牌不放，時代不一樣了，環境不同了，不要再叫我們用愛發電、用肺發電。

一周兩次停電引爆民怨。圖為興達電廠。（報系資料照）

鄭麗文指出，接下來更可惡的是，台灣治安一落千丈，警察局都淪陷了，先是黑幫治國「慶記」滿天飛，北高兩市都淪為高譚市，黑道就在總統府，蔡英文的崛起是不是就可以一路黑道護航，從人頭黨員到英派的大佬，都有這些黑底嗎？這就是蔡英文保證的台灣的美好未來嗎？總統府沒有黑道坐鎮，蔡英文沒有辦法治國嗎？

日前美國中情局（CIA）公布2021全球人口生育率預測，台灣名列全球倒數第一。鄭麗文要問蔡總統，答應年輕人要成家立業的美好未來在哪裡？年輕人不敢生、不敢成家，為什麼？年輕人一面倒給妳選票支持妳連任，結果社會住宅全部跳票，所有年輕人繼續低薪高工時，不敢生、不能生，托育政策在哪裡？鄭說，台灣未來少子化嚴重將影響國家競爭力，學校也會受到衝擊，私校如何退場？這麼多的流浪老師，蔡總統怎麼辦啊？而房價繼續高漲，政府束手無策，行政院也對囤房稅一推二阻，到底有站在廣大買不起房子的年輕人這一邊嗎？她直言，「妳站在年輕人的對立面」。

雙北疫情升溫提升至三級警戒，台北地下街18日宣布自主停業至28日，33化學兵群也前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。(資料照／郭吉銓攝)

國內疫情延燒，防疫破功，鄭麗文表示，世界各國都已經打疫苗，美國都要解封了，台灣還苦哈哈地等不到疫苗，她質疑，為什麼等不到疫苗？因為有弊案嗎？因為有政治力的介入嗎？因為曾經有吳姓委員想要干預嗎？因為想要護航特定的本土疫苗，大炒股票嗎？大發國難財良心何在？疫苗在哪裡？並再次呼籲，應把防疫層級升高，將指揮官換成總統層級的副總統賴清德。

鄭麗文批評，政府所有的改革成為笑話，成為空話，蔡英文只是個改革讀稿機，任何重大錯誤、重大悲劇、重大人禍，出來唸個稿子說我也受不了就可以了嗎？那要妳這個總統幹什麼，缺電缺水缺疫苗缺政府，所以執政三寶就是：讀稿機，文青式的稿子唸一唸、派出1450出征，洗版帶風向、所有官員遇到事情就是來個大甩鍋，所有責任都是人民的錯。她痛批，台灣人怎麼會選出這麼無能、無恥，沒有責任的蔡政府；而這就是今天為520下了最好的註腳，「因為我們選錯人，所以落得如此慘況」，她喊話，希望蔡英文趕快幡然悔悟，最後一任了，沒有連任的壓力了，不要每天只想選票，想想對人民的承諾吧

(中時新聞網)