符合資格的民眾透過網路預約，依掛號建議時間到豐原醫院快篩站接受採檢。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

豐原醫院快篩站分流動線明確，民眾採檢後等候30分鐘，即可知道快篩報告。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真

台中慈濟醫院於74號快速道路橋下設立快篩站，提供空曠、通風無虞的空間。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

接受篩檢者依序前往採檢處。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

快篩由醫師在採檢處進行。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中市政府20日啟用10處快篩站，其中豐原醫院每日限額100名，30分鐘即可知道結果，許多民眾採檢後心情忐忑，得知陰性才鬆口氣。台中慈濟醫院上午8點前即有不少人排隊，協助引導的醫護表示，可能是昨日潭子出現確診者，加上疫情升第三級，不少人憂慮、恐慌。

疫情升至三級警戒，不少人憂慮、恐慌，台中市府指定慈濟醫院為山線快篩篩檢站之一，並備援豐原的社區篩檢工作。台中慈濟醫院選定橫跨第一、第二院區的74號快速道路橋下，提供篩檢市民空曠、通風無虞的舒適空間。

台中慈濟醫院快篩採取免預約方式，上午8點運作前已有不少人抽號碼單，在橋下吹風等待叫號。院長簡守信一早到場關心運作情形，他表示，快篩站並非「全民普篩」，而是給與確診者足跡重疊的人，在高風險族群未發病前確定是陽性，就能控制疫情、避免擴散。

豐原醫院配合台中市政府防疫政策，針對同時與確診個案有接觸史且足跡重疊的民眾，提供免費快速篩檢服務，採網路掛號或電話預約方式辦理，每天限額100名，不開放現場掛號。

豐原醫院快篩站設置地點於戶外立體停車場旁篩檢站，符合條件民眾依掛號建議時間，約30分鐘即可知道快篩報告。院方表示，若快篩陽性民眾，將進一步進行PCR核酸檢測，上午約有30多人到場快篩，民眾排隊秩序良好。

至於平等國小快篩站昨日快篩92名師生、家長均為陰性，暫時解除環山部落染疫恐慌，今日上午部落居民只有10幾位到場接受篩檢。原指揮官也是衛生局副局長陳南松一早飛車急赴朝陽科大，指揮權轉移民政局副局長徐照山。

徐照山表示，試劑仍有餘裕，快篩站下午移至梨山衛生所，預定下午1點30分開始作業。

(中時 )