疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，其中又以傳統市場為防疫熱區，民眾進入市場得先實聯制登記。（鄧博仁攝）

疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，其中又以傳統市場為防疫熱區，民眾進入市場得先實聯制登記。（鄧博仁攝）

疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，學校也都停課，沒能上學的小朋友，只能跟著家長到市場。（鄧博仁攝）

疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，民眾走入市場，都做好自己的防疫措施。（鄧博仁攝）

因應全國防疫提升警戒第3級，在外民眾均應佩戴口罩，未依規定佩戴者予以裁罰，另龍潭傳統市場日前發生確診個案足跡，龍潭分局長陳清華率隊於今日於人潮聚集之龍潭傳統市場、龍潭老人會館等公共場所逕行執行稽查取締。

龍潭分局長陳清華表示，請民眾確實遵守防疫規定，對於如有違規者，將依據防疫措施稽查製作相關資料，拍照後函請桃園市府衛生局裁罰。

(中時 )