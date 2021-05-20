有確診者足跡 桃龍潭分局長親率隊至龍潭市場稽查取締 11:452021/05/20 中時 姜霏 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍潭分局長陳清華今日親至率隊至龍潭市場、老人會館等公共場所稽查取締。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，其中又以傳統市場為防疫熱區，民眾進入市場得先實聯制登記。（鄧博仁攝） 疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，其中又以傳統市場為防疫熱區，民眾進入市場得先實聯制登記。（鄧博仁攝） 疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，學校也都停課，沒能上學的小朋友，只能跟著家長到市場。（鄧博仁攝） 疫情持續升溫，台灣疫情首次上升到「準三級」緊戒，民眾走入市場，都做好自己的防疫措施。（鄧博仁攝） 因應全國防疫提升警戒第3級，在外民眾均應佩戴口罩，未依規定佩戴者予以裁罰，另龍潭傳統市場日前發生確診個案足跡，龍潭分局長陳清華率隊於今日於人潮聚集之龍潭傳統市場、龍潭老人會館等公共場所逕行執行稽查取締。 龍潭分局長陳清華表示，請民眾確實遵守防疫規定，對於如有違規者，將依據防疫措施稽查製作相關資料，拍照後函請桃園市府衛生局裁罰。 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 疫情嚴峻警員憂 台南市警局減少酒駕取締次數 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #龍潭分局 #龍潭 #稽查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市嚴管市場 13人未戴口罩挨罰 04:102021/05/17 地方新聞 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 疫情嚴峻防疫總動員 經發局加強查核夜市、東海商圈 12:392021/05/16 生活 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 08:402021/05/17 生活 竹市規畫設立社區篩檢站 公有市場禁內用、禁邊走邊吃 17:172021/05/17 生活 迷路小兄妹不怕生 派出所玩到爸媽來接 19:292021/05/17 社會 供電不足！20時50分起CD組輪流停電 影響66萬戶 20:102021/05/17 生活 萬華女侍以看護名義南返雇主家？議員籲警方盡快尋回快篩 11:312021/05/18 生活 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 台電桃園處宣布結束分區輪流供電 桃總計3起電梯受困 21:532021/05/17 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 新北暴增157例 足跡遍佈福和公園、枋寮市場及各大賣場 - 生活 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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