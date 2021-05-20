周三比特幣連續第2日重挫，瀕臨失守3萬美元關卡，觸及1月底以來最低，中國央行再次重申，虛擬貨幣不是真的貨幣，不得用於支付。造成比特幣幾近崩盤。新世代金融基金會董事長陳(沖)指出，今年7/1以後，台灣虛擬通貨交易所以及通貨間的移轉/交換，應明訂有主管機關負責，參考其他國家由單一機關主政，或是數機關會銜，都有前例，這才是超前部屬，讓人民「有政府，請安心」！否則看看中國，想想韓國，環顧全球，安心真不容易。

5月18日中國銀行業協會、互聯網金融協會等三大團體聯合公告，要求業者勿用虛擬貨幣為產品定價、不得提供虛擬貨幣相關服務、並要求消費者提高風險防範意識，熟悉大陸環境的人「你懂的」，此舉實已代表官方的風向。

無獨有偶，在台灣今年4月9日，配合國際趨勢，行政院以院台法字第1100167722號令，完成依洗錢防制法第五條第四項之指定，其中將虛擬通貨平台及交易業務，界定為虛擬通貨與法定貨幣之互換、虛擬通貨間之交換/移轉、保管/管理虛擬通貨等，規定雖不盡完美，但都還有所本，卻暴露洗錢防制法長期以來的一項爭議，「三個和尚沒水喝」，五六個單位開會，結果卻無主管機關。

陳(沖)指出，蘇院長可能樂於扛責任，但今年7/1以後，虛擬通貨交易所以及通貨間的移轉/交換等，如果發生糾紛、出了問題，甚至刑事責任，還是得有主管機關負責，難不成還要行政院出馬管VASP？ 看看其他國家由單一機關主政，或是數機關會銜，都有前例，這才是超前部屬，「有政府，請安心」。

陳(沖)指出，有商品，就有交易。十多年來，各種虛擬幣價格起伏劇烈，也成為洗錢工具的首選，常是國際洗錢防犯討論的要角，最近各種交易平台的透明度，也被質疑，本月初，韓國金管會FSC主席表示，鑒於業者均未於3/25依法提出登記文件，政府有可能在9月24日新法所定期限，將全國二百家交易所全部勒令停業，以符國際上對VASP(Virtual Asset Service Provider)的期待。

陳(沖)指出，全世界加密幣大約有五千種，比特幣當然是箇中翹楚。2014年我連續兩篇文章，談論比特幣，也都認為只是商品、投資工具，不是貨幣，更不是法償。此一看法，至今並無改變，最主要原因，虛擬(貨)幣沒有intrinsic value(內在價值)。

陳(沖)表示，上月在扶輪社一場演講後，聽眾席有人發問，「你認為數位貨幣的前途如何？」大哉問！但所謂數位貨幣又是啥？ 我們在說同一件事嗎？

陳沖也對「數位貨幣」提出幾項觀點:

一、「如果說的是央行數位貨幣(CBDC)，可參考2021/1/27國際清算銀行BIS的報告，三年內可見真章，時下是人民幣暫居領先。

二、如果說的是穩定幣(Stable coin)，個人非常看好，但目前各主要央行好像相當不爽。

三、如果說的是加密幣(Cryptocurrency)，那也許是投資工具，但不是貨幣，小心為上。」

當時正值比特幣價位迭創新高，提問人關心的自然是Cryptocurrency ，也就是前述北京三大團體口中的虛擬貨幣。同樣一件事，不同名稱，虛擬乎？數位乎？加密乎？大家了解就好，interchangeable也無妨。

(時報資訊)