網路通訊軟硬體大廠思科（Cisco）本季獲利預測不如市場預期，周三盤後股價重挫6%。

思科公布第三財季（截至5月1日）營收年增7%，為128億美元，優於市場預估的125.6億美元，並為營收連續5季下滑的低迷表現畫下休止符。

第三財季淨利為28.6億美元，經調整後每股盈餘為83美分，優於市場預估的82美分。

思科預估第四財季經調整後每股盈餘介於81美分～83美分，不如市場預估的85美分。思科預估本季營收成長6%～8%，優於市場預估的成長5.5%至128.2億美元。

根據思科公布的第三財季財報，其基礎設施平台（包括網路交換機等硬體銷售）營收年增6%，為68.3億美元，優於市場預估的67.7億美元。

包括Webex視訊通話產品在內的應用程式部門營收年增5%，為14.3億美元，略低於市場預估的14.4億美元。

與汽車製造商和其他企業一樣，思科也面臨著供應鏈吃緊的挑戰。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在法說會上表示：「好消息是，我們有信心度過這些挑戰，因為我們已經與數家主要供應商達成新的協議，而這也將反映在我們的財測中。我們相信這些行動將使關鍵零組件的取得達到最佳化，包括半導體在內，並可盡快滿足客戶需求」。

思科財務長赫倫（Scott Herren）表示，供應面的情況將影響第四財季調整後的毛利率，因為思科將繼續承擔包括運費上揚和晶片、記憶體成本攀升的費用，以確保出貨穩定。他並預測至少一直到今年底，供應鏈問題都將存在。

(時報資訊)