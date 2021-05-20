周四穀物電子盤全面反彈，其中玉米期貨反彈逾0.9％，因市場受到中國強勁需求的支撐。小麥在連續三個交易日下跌後上漲，而大豆小幅上漲。

周四(5/20)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲0.91%，至664.25美分，盤中高點667.25美分，最低660.75美分；最活躍的大豆期貨漲0.7%，至1548.75美分；最活躍的小麥期貨漲0.88%，至685.25美分。(商品行情網)

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