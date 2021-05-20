《商情》強勁需求支撐 玉米反彈逾0.9％ 11:432021/05/20 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四穀物電子盤全面反彈，其中玉米期貨反彈逾0.9％，因市場受到中國強勁需求的支撐。小麥在連續三個交易日下跌後上漲，而大豆小幅上漲。 周四(5/20)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲0.91%，至664.25美分，盤中高點667.25美分，最低660.75美分；最活躍的大豆期貨漲0.7%，至1548.75美分；最活躍的小麥期貨漲0.88%，至685.25美分。(商品行情網) 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ (時報資訊) #活躍 #支撐 #彈逾 #玉米期貨 #小麥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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