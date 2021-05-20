1天增加11人 全台已有55個學生確診 11:512021/05/20 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部表示，目前有有55個學生確診。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今天公布學生確診人數，到19日下午5時30分止，共有55位學生確診，其中46例是本土案例、9例是境外移入案例。在確診學生中，包括大專生25人、高中生6人、國中生8人、國小生10人及幼兒園生6人。9例境外移入案例都是大專生。 教育部昨天公佈學生確診人數是44人，今天則達55人，在一天內增加了11人。 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 (中時 ) #學生 #台灣 #確診 #新冠肺炎 #確診人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 生活熱門新聞 新北暴增157例 足跡遍佈福和公園、枋寮市場及各大賣場 - 生活 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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