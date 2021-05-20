教育部今天公布學生確診人數，到19日下午5時30分止，共有55位學生確診，其中46例是本土案例、9例是境外移入案例。在確診學生中，包括大專生25人、高中生6人、國中生8人、國小生10人及幼兒園生6人。9例境外移入案例都是大專生。

教育部昨天公佈學生確診人數是44人，今天則達55人，在一天內增加了11人。

(中時 )