桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議重話表示，21種行業別已公告要強制停業，若有惡性違規一律從重處分、必要時斷水斷電，他也提醒民眾即起不再有勸導期，室外不戴口罩一律開罰，要求全市10個警分局全數出動稽查。他並請衛生局盡量向中央爭取AZ疫苗配額。

鄭文燦表示，桃園強制停業的業別達21種行業，總計2221家，指示經發局和警察局從嚴執行、不要鬆手，只要有由明轉暗、移地營業、連續違規等惡劣行徑，一律從重處分，甚至斷水斷電，也呼籲業者不要挑戰公權力。

「外出沒戴口罩一律開罰！」鄭文燦也提到，昨中央流行疫情指揮中心已宣布全國防疫等級升到第三級警戒，桃園準三級時已勸導過外出務必全程戴口罩，如今不再有勸導期，要求全市警察出動稽查強力執法、絕不寬貸，只要沒戴口罩，依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元，但若戴不正確可以勸導，市場或賣場部分也指示經發局加強稽查。

鄭文燦也提到，政府服務不中斷，市府已完成分組、異地辦公整備，市府大樓3800人會移出一半、降低到1900人，市長、副市長也會分樓層、或移至綜合會議廳辦公，線上申辦服務項目也從183項增加到224項，目前也有約300位公務人員申請居家辦公，進出市府大樓則採市民卡加簡訊實聯制，疫情期間，市府團隊有彈性、有韌性，但不打烊。

至於所有單位的志工協勤民力全部停止駐點和執行，僅有捕蜂捉蛇大隊保留1人接電話，義交部分也保留最少人力參與執行；告別式部分，「家祭許可、公祭取消」政策要全面落實，樂團因無法戴口罩也全面改用放音樂，不失禮儀的簡單隆重。

鄭文燦說，三級管制社會活動會大量減少，直言「室內5人、室外10人」很容易超標，幾乎是要採取靜止狀態，第三級警戒事實上是高強度的防疫，政府要貫徹三大原則，社會活動全面減少、防疫能量全面擴大、政府服務彈性不中斷。

至於昨有新一批AZ疫苗抵台，鄭文燦表示，配合中央指示，會讓醫護人員優先，但仍希望增加注射比例，加上桃園有國際機場，從業人員有3.5萬人，疫苗需求量較大，請衛生局盡量向中央爭取配額。

(中時 )