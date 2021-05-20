高通技術公司於年度高通5G 高峰會宣佈推出全新的高通Snapdragon 778G 5G行動平台，預計將支援榮耀、iQOO、摩托羅拉、OPPO、realme和小米即將推出的高階智慧型手機。搭載Snapdragon 778G的裝置預計將於2021年第二季上市。而Snapdragon 778G晶片在各領域的性能表現如下：

Qualcomm 5G Summit: Day 1

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「Snapdragon 778G正是專為滿足全球OEM廠商對於更多高階平台選項日益增長的需求所設計。Snapdragon 778G將許多最新的頂尖技術和功能帶入高階市場，讓更多使用者能享受新一代的體驗。」

相機：Snapdragon 778G搭載三組影像訊號處理器（ISP），可同時捕捉分別為廣角、超廣角和變焦的三張相片或影片。使用者現在可以同時使用三個鏡頭拍攝，捕捉每個鏡頭最好的角度，並自動合併成一段具專業品質的影片；還能像專業人士一樣，使用4K HDR10+視訊拍攝功能，捕捉逾十億種色彩。Snapdragon 778G亦支援單幀逐行HDR影像感應器，使拍攝運算HDR影片時能夠大幅提升拍攝影片時的色彩、對比度和細節。

人工智慧：Snapdragon 778G搭載最新的第六代高通AI引擎，配備高通Hexagon 770處理器，可達12 TOPs運算效能，較前代產品提升2倍效能，每瓦效能比上一代高。現在，幾乎所有連線、視訊通話和語音通話都由人工智慧增強，確保以人工智慧為基礎的噪音抑制功能，以及以人工智慧為基礎的更出色的相機體驗等使用案例。此平台進一步強化第二代高通感測樞紐，並整合了專用於情境感知使用案例的低功耗人工智慧處理器。

電競：此平台提供精選的高通Snapdragon Elite Gaming功能，包括現已在7系列中解鎖的可變速率著色(VRS)，和高通Game Quick Touch這兩項令人興奮的新功能。高通Adreno 642L GPU使開發者能夠運用VRS，在不同的遊戲場景中指定和分組著色的像素，減少GPU的工作負載，能夠在保持最高視覺真實度的同時節省更多電力。高通Game Quick Touch 技術使觸碰延遲度獲得最高快達20%的輸入回應，實現專業級玩家等級的體驗。

連網能力：Snapdragon 778G包括整合後的Snapdragon X53 5G數據機射頻系統，有助於向全球更多使用者提供毫米波和6 GHz以下頻段的5G功能。透過採用高通Fast Connect 6700連線系統，Snapdragon 778G可支援數千兆位元Wi-Fi 6連網速度(最高可至2.9 Gbps)，並支援4k QAM和存取5GHz和6GHz頻段的160MHz頻道。此外，高通Snapdragon Sound技術套件提供驗證，實現高通技術公司專屬的音訊功能與系統級最佳化，重新定義端到端的聆聽體驗。透過支援藍牙5.2、高速的Wi-Fi 6/6E和5G，Snapdragon 778G在電競、分享、視訊通話等更多情境都能實現低延遲的體驗。

效能：Snapdragon 778G採用先進的6奈米製程技術，實現驚人的效能和能源效率。高通Kryo 670使CPU的整體效能提升達40%，而Adreno 642L GPU的圖形渲染速度則較上一代提升達40%。

針對Snapdragon 778G，多家OEM廠商表達肯定。榮耀終端有限公司產品線總裁方飛表示：「Snapdragon 778G行動平台在5G、成像和人工智慧方面都有創新。透過與高通技術公司的密切合作，全新榮耀 50系列將搭載Snapdragon 778G行動平台，榮耀50系列也將為產品設計樹立新的產業標準，讓我們的使用者獲得耳目一新的體驗。」iQOO產品線總經理曾鯤鵬表示：「全新的Snapdragon 778G 5G行動平台在相機和人工智慧方面達到突破性的創新。」OPPO副總裁暨手機產品事業部總裁段要輝則表示：「很高興能與高通技術公司合作，藉由全新的Snapdragon 778G 5G行動平台提供使用者值得享有的先進連網功能和拍攝體驗。」

摩托羅拉客戶體驗部門副總裁Ruben Castano表示：「Snapdragon 778 5G的加速人工智慧和新一代技術，將首次支援搭載Snapdragon 7系列的摩托羅拉手機中的Ready For平台，實現高速的5G連線，延續我們將5G裝置拓展到各種價位的目標。」realme副總裁暨全球行銷總裁徐起表示：「realme的新款智慧型手機將是首批搭載全新Snapdragon 778G 5G行動平台的裝置之一，提供高效能和先進的電競功能。」小米智慧型手機副總裁暨硬體研發部門總經理張雷表示：「小米將運用Snapdragon 778G 5G行動平台帶來的頂級效能，繼續打造具非凡效能的5G行動裝置。」

(科技)